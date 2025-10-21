В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 21 октября

Наиболее плотное движение в Москве в настоящее время фиксируется на Ленинградском, Ярославском шоссе, а также Рязанском и Волгоградском проспекте в сторону центра, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Степан Кузнецов.

Днем локальные затруднения возможны на 2-м Волоколамском путепроводе, внутренней стороне ТТК в районе Бережковского моста, а также по обеим сторонам Садового кольца в районе Крымского моста. В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах.

