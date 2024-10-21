Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 октября, 23:30

Транспорт

Новые выделенные полосы появились на нескольких дорогах Москвы

Новые выделенные полосы появились на нескольких дорогах Москвы

Сергей Собянин рассказал о строительстве Рублево-Архангельской линии метро

В Москве начали работать новые выделенные полосы для общественного транспорта

Возобновилось прямое авиасообщение между Москвой и Ярославлем

Новости часа: началась проходка нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

"Поезд Деда Мороза" начнет путешествие по России 19 ноября

Собянин дал старт проходке нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

"Мой район. Новости": еще пять маршрутов речных электросудов запустят в Москве

"Поезд Деда Мороза" отправится в путешествие по России 19 ноября

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как проект "Чистое небо" преобразил Москву

В столице открыли выделенные полосы для общественного транспорта на нескольких дорогах. Так, выделенка длиной более километра появилась на Можайском шоссе от улицы Толбухина до МКАД.

Кроме того, объехать пробки на наземном городском транспорте теперь можно на улицах Трехгорном и Пресненском валу, на участке Бесединского шоссе по направлению в центр, а также на двух участках по улице Дмитрия Ульянова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгороддорогивидеоКсения ПоликарповаДарья Крамарова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика