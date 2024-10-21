Новые выделенные полосы появились на нескольких дорогах Москвы

В столице открыли выделенные полосы для общественного транспорта на нескольких дорогах. Так, выделенка длиной более километра появилась на Можайском шоссе от улицы Толбухина до МКАД.

Кроме того, объехать пробки на наземном городском транспорте теперь можно на улицах Трехгорном и Пресненском валу, на участке Бесединского шоссе по направлению в центр, а также на двух участках по улице Дмитрия Ульянова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.