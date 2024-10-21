Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

В 2025–2027 годах планируется ввести 28,4 километра линий метро, 12 станций и 2 электродепо, сообщил Сергей Собянин. Продолжается строительство Троицкой линии, Рублево-Архангельской и станции "Достоевская" на Кольцевой. Также будет идти строительство Бирюлевской линии и станции "Гольяново" на Арбатско-Покровской.

"В ходе редевелопмента бывшей промзоны Калошино на территории площадью 256 гектаров планируется построить более четырех миллионов квадратных метров недвижимости. В том числе предусмотрено возведение 20 образовательных объектов на более чем 3,5 тысячи дошкольных и свыше 5,6 тысячи школьных мест. Одну школу и три детских сада уже построили", – заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На станции "Корниловская" налаживают оборудование для движения поездов и прокладывают инженерные сети. Строители разместили основное оборудование, а следующим этапом станут наладка и испытания.