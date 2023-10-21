Новости часа: между улицей Кошкина и Кавказским бульваром делают опоры путепровода

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Между улицей Кошкина и Кавказским бульваром делают опоры путепровода. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Характерные для зимы температуры установятся в столичном регионе со среды. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Больше 260 тысяч раз проехали пассажиры по речному маршруту "Киевский – Сердце Столицы". Об этом сообщил столичный Дептранс.