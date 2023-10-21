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Новости

21 октября, 21:30

Общество

Новости часа: между улицей Кошкина и Кавказским бульваром делают опоры путепровода

Новости часа: между улицей Кошкина и Кавказским бульваром делают опоры путепровода

В столице возводят три путепровода на пересечении Южной рокады с МСД

"Мой район. Навигатор": вокзал Царицыно откроют в 2025 году

"Мой район. Навигатор": МЦД-5 откроют в Москве к 2030 году

"Мой район. Навигатор": в столице к 2030 году построят три новые линии метро

Стала известна стоимость проезда по трассе М-12

Синоптики российского Гидрометцентра рекомендуют водителям поменять резину на автомобиле

"Автодор" объявил стоимость проезда по трассе М-12

Обновленные Северный и Южный речные вокзалы посетили 2,5 млн человек – Собянин

Гидрометцентр России рекомендует автомобилистам срочно менять резину с летней на зимнюю

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Между улицей Кошкина и Кавказским бульваром делают опоры путепровода. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Характерные для зимы температуры установятся в столичном регионе со среды. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Больше 260 тысяч раз проехали пассажиры по речному маршруту "Киевский – Сердце Столицы". Об этом сообщил столичный Дептранс.

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