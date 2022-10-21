Новости последнего часа: Участок зеленой ветки метро закроют на реконструкцию с 12 ноября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Участок Замоскворецкой линии метро от "Автозаводской" до "Орехово" закроют на 6 месяцев. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Двоих журналистов, раненых при украинском обстреле переправы в Херсоне, доставили на лечение в Крым, передает ТАСС.

Житель Первомайска в ЛНР подорвался на мине "Лепесток", заявил мэр города Сергей Колягин.

