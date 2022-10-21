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Новости

21 октября, 23:45

Происшествия

Новости последнего часа: Участок зеленой ветки метро закроют на реконструкцию с 12 ноября

Новости последнего часа: Участок зеленой ветки метро закроют на реконструкцию с 12 ноября

Россиянам рассказали о событиях прошедшего дня

Участок зеленой ветки метро закроют на реконструкцию с 12 ноября примерно на полгода

Новости часа: Шойгу обсудил ситуацию на Украине с министром обороны США

Восстановление ж/д части Крымского моста начнется после завершения обследования

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Хуснуллин заявил, что демонтаж поврежденных пролетов Крымского моста завершается

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Шесть станций на территории ТиНАО станут частью МЦД-4 – Собянин

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Участок Замоскворецкой линии метро от "Автозаводской" до "Орехово" закроют на 6 месяцев. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Двоих журналистов, раненых при украинском обстреле переправы в Херсоне, доставили на лечение в Крым, передает ТАСС.

Житель Первомайска в ЛНР подорвался на мине "Лепесток", заявил мэр города Сергей Колягин.

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