21 октября, 23:45Происшествия
Новости последнего часа: Участок зеленой ветки метро закроют на реконструкцию с 12 ноября
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Участок Замоскворецкой линии метро от "Автозаводской" до "Орехово" закроют на 6 месяцев. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
Двоих журналистов, раненых при украинском обстреле переправы в Херсоне, доставили на лечение в Крым, передает ТАСС.
Житель Первомайска в ЛНР подорвался на мине "Лепесток", заявил мэр города Сергей Колягин.