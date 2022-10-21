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Транспорт

Участок зеленой ветки метро закроют на реконструкцию с 12 ноября примерно на полгода

Участок зеленой ветки метро закроют на реконструкцию с 12 ноября примерно на полгода

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Участок Замоскворецкой линии метро – от "Автозаводской" до "Орехова" – закроют до весны 2023 года. Ограничения введут уже с 12 ноября, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Все из-за необходимости проведения работ на линии. Так, на участке от "Царицыно" до "Кантемировской" фактически появится новый тоннель протяженностью 120 метров. Работы будут проводить круглосуточно и открытым способом. Для пассажиров организуют бесплатные компенсационные автобусы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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