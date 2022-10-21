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Транспорт

"Аэрофлот" наладил обслуживание после сбоя в Шереметьево

"Аэрофлот" наладил обслуживание после сбоя в Шереметьево

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"Аэрофлот" наладил обслуживание после массового сбоя в аэропорту Шереметьево. Об этом заявили в авиакомпании.

Накануне в терминале С из строя вышла информационная система, а на стойках регистрации возникли большие задержки. По словам сотрудников аэропорта, время оформления на каждого человека увеличилось до двух минут. Однако пассажиры настаивают, что их просто не регистрировали на рейс.

"Аэрофлот" объяснил сбой техническими работами на стороне провайдера. По мнению некоторых экспертов, сложности могли возникнуть из-за перехода "Аэрофлота" на отечественную систему бронирования и продажи билетов Leonardo. Процесс намерены завершить до конца месяца.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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