Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Метрополетел". В ней коптер летает над станциями метро и даже в вестибюлях.

Москвичи угадали станцию метро "Косино". Первой правильный ответ прислала Анастасия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.