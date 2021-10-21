Водителям порекомендовали заранее сменить летнюю резину на зимнюю

В Москве бушует непогода. В городе выпадают осадки в виде мокрого снега с дождем. В связи с этим столичным водителям рекомендовали заранее сменить летнюю резину на зимнюю.

"Во время непогоды и особенно при низкой температуре летняя резина перестает обеспечивать хорошее сцепление с дорогой. Рекомендуем водителям заранее сменить летнюю резину на зимнюю", – сказал главный специалист дежурной смены ЦОДД Ильгиз Хасянов.

Он отметил, что это поможет избежать очередей в шиномонтаж и сделает поездки более безопасными. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.