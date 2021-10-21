В столичном транспорте продолжаются проверки соблюдения масочного режима

В столичном транспорте стало больше проверяющих. Они следят не только за тем, чтобы пассажиры были в масках, но и за тем, как люди носят средства защиты. Оштрафовать могут и за маску на подбородке.

Заместитель руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Елена Мясищева рассказала, что ежедневно за соблюдением масочного режима в общественном транспорте следят порядка 500 контролеров.

"В сентябре мы зафиксировали более 40 тысяч нарушений фактов масочного режима. С начала октября таких нарушений уже более 30 тысяч", – сообщила Мясищева.

В настоящее время все штрафы оформляются в электронном виде. Это позволило ускорить процесс примерно в четыре раза. Пассажиров задерживают не более чем на пять минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.