Москвичам предложили отгадать станцию метро на Некрасовской линии

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Метрополетел". В ней коптер летает над станциями метро и в вестибюлях.

Москвичам предложили отгадать станцию на границе востока и юго-востока города. Это Некрасовская линия. Открыли платформу не так давно, в 2019 году. В дизайне решили обратиться к главной местной достопримечательности.

Поэтому отделка на платформе зеркальная, с природными цветами и эффектом мерцания. Гранитный пол, алюминиевые панели цвета "бриллиантово-шампанский металлик". Также на станции есть светящееся панно с изображением камышей.

Первые правильно угадавшие название получат призы. Ответы просят присылать в WhatsApp по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.