Систему оплаты "Платон" для грузовиков хотят распространить на региональные трассы

Систему оплаты "Платон" для грузовиков, которая действует на федеральных трассах, хотят распространить и на региональные дороги. Руководители некоторых субъектов считают, что большегрузы, которые объезжают платные участки, просто убивают бесплатные дороги, а введение платы такие маневры сделают бессмысленными.

Грузоперевозчики выступили против инициативы властей. Они считают, что распространение "Платона" на региональные дороги уничтожит отрасль.

В национальной ассоциации "Грузавтотранс" заявили, что из-за выросшей финансовой нагрузки за последние два года почти треть перевозчиков прекратили свою работу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.