21 сентября, 14:15

Транспорт

Новые узлы свяжут ключевые линии московского метро

К 2030 году в московском метро появятся 13 новых пересадок и три дополнительных вестибюля. Новые транспортные узлы свяжут ключевые линии подземки. В районе "Делового центра" организуют пересадки сразу на несколько направлений – Филевскую, Солнцевскую, Большую кольцевую линию и МЦК.

На северо-западе в "Строгино" сделают пересадку на Арбатско-Покровскую линию. Эксперты отмечают, что такие решения существенно разгрузят этот округ. По словам специалистов, масштабная программа развития подземки позволит пассажирам выстраивать более быстрые и комфортные маршруты.

