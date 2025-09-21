Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 сентября, 11:15

Транспорт

В столичном метро появится 13 новых пересадок и три вестибляля к 2030 году

В столичном метро появится 13 новых пересадок и три вестибляля к 2030 году

"Новости дня": на 111 маршруте в Обручевском районе появились новые электробусы

Собянин: ЦОДД помог водителям Москвы более 25 тысяч раз в 2025 году

Движение на центральных улицах будет ограничено из-за Московского марафона

Высокоскоростная магистраль Москва – Санкт-Петербург получит 239 мостов и эстакад

В столице появится новый путепровод между улицей Приорова и улицей 8 Марта

Разметка обновлена на развязке трассы М-4 "Дон", МКАД и Липецкой улицы

Автомобиль сгорел в районе МКАД и Волгоградского проспекта

Переразметка на развязке МКАД и трассы М4 "Дон" ускорила движение в два раза

Спрос на зарубежные автомобили вырос на 300% за неделю

В столичном метро к 2030 году появится 13 новых пересадок и три вестибюля. Это ускорит поездки, разгрузит дороги и сделает маршруты более комфортными для пассажиров.

Новые пересадки появятся на станциях "Деловой центр" с возможностью пересадки на Филевскую и Солнцевскую линии, на Московское центральное кольцо и Большую Кольцевую линию, а также на станции "Строгино" на Арбатско-Покровскую линию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортметрогородвидеоРоман КарловАлексей Пименов