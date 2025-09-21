В столичном метро появится 13 новых пересадок и три вестибляля к 2030 году

В столичном метро к 2030 году появится 13 новых пересадок и три вестибюля. Это ускорит поездки, разгрузит дороги и сделает маршруты более комфортными для пассажиров.

Новые пересадки появятся на станциях "Деловой центр" с возможностью пересадки на Филевскую и Солнцевскую линии, на Московское центральное кольцо и Большую Кольцевую линию, а также на станции "Строгино" на Арбатско-Покровскую линию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.