Движение на центральных улицах будет ограничено из-за Московского марафона

В столице продолжается проведение Московского марафона. В связи с этим автомобилистам стоит заранее планировать маршрут: перекрыты Большая Садовая, Цветной, Новинский, Чистопрудный и Тверской бульвары, а также Тверская улица.

До 17:00 ограничено движение на Набережных – Пречистенской, Москворецкой, Серебряннической, Котельнической, Саввинской, Фрунзенской и Краснохолмской. На местах перекрытий запрещена парковка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.