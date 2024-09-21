Расписание поездов МЦД-4 изменилось на 21 и 22 сентября

Расписание поездов МЦД-4 изменилось в выходные дни, 21 и 22 сентября. Так, на участке от Марьиной рощи до Нижегородской интервалы движения электричек были увеличены до 30 минут, а в промежутке от Нижегородской до Железнодорожной – до 10 минут.

Также паузы между поездами удлинились на участке от Апрелевки до Марьиной Рощи. Там они достигают 20 минут. При этом у электричек могут меняться пути прибытия и отправления.

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