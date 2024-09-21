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21 сентября, 09:15

Транспорт

Мотосезон закроется в Москве 21 сентября

Мотосезон закроется в Москве 21 сентября

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Мотосезон закрывается в Москве 21 сентября. В связи с этим в столице пройдет заезд байкеров, который начнется в 12:00 на Зубовской улице.

Мотоциклисты проедут по Садовому кольцу и финишируют на Воробьевых горах. По пути следования мотоколонны будет перекрыто движение. Так, до 14:30 машины не смогут проехать по Зубовской и Большой Пироговской улицам, а также по улицам Плющихе и Еланского. Временные ограничения коснутся и внешней стороны Садового кольца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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