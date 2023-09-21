Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 сентября, 20:00

Происшествия

Новости часа: Дептранс предупредил о частичном перекрытии Садового кольца 23 сентября

Новости часа: Дептранс предупредил о частичном перекрытии Садового кольца 23 сентября

Столичные дорожные камеры начали выявлять непристегнутых пассажиров

Новую разметку для транспорта сделали в зоне прилета в аэропорту Шереметьево

Поезда задерживаются на МЦД-3 и Казанском направлении МЖД по техническим причинам

Дорожные камеры в Москве начали фиксировать непристегнутых пассажиров

Эксперты рассказали о продажах автомобилей "Москвич"

"Мой район. Навигатор": барельефы на станции метро "Новокузнецкая" отреставрируют в Москве

"Мой район. Навигатор": трамваи не будут ходить по Шаболовке с 23 сентября

Новости часа: Собянин рассказал о результатах работы МЦД-3 за месяц

Новости часа: Собянин рассказал о среднесуточном пассажиропотоке на МЦД-3

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 23 сентября на время проведения мотофестиваля частично перекроют движение на Садовом кольце. О перекрытии предупредил Дептранс.

Завершена реконструкция очистных сооружений поселка Шишкин Лес в ТиНАО. Об этом говорится на сайте mos.ru

Тринадцать руферов, забравшихся на высотку на Котельнической набережной, отправлены под арест. Такое решение вынес Таганский суд.

Читайте также
транспортгородпроисшествиявидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика