Новости часа: Дептранс предупредил о частичном перекрытии Садового кольца 23 сентября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 23 сентября на время проведения мотофестиваля частично перекроют движение на Садовом кольце. О перекрытии предупредил Дептранс.

Завершена реконструкция очистных сооружений поселка Шишкин Лес в ТиНАО. Об этом говорится на сайте mos.ru

Тринадцать руферов, забравшихся на высотку на Котельнической набережной, отправлены под арест. Такое решение вынес Таганский суд.