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21 сентября, 11:45

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Москвичи воспользовались речными электротрамваями более 200 тыс раз за 3 месяца

Москвичи воспользовались речными электротрамваями более 200 тыс раз за 3 месяца

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Москвичи проехали на речных электротрамваях более 200 тысяч раз за три месяца. Новые суда совершили больше 5,5 тысячи рейсов, а самым популярным причалом остается Киевский, рассказали в столичном Дептрансе.

Востребованность речного электротранспорта только растет, и все больше москвичей выбирают его, чтобы передвигаться по городу. В данный момент к запуску готовят второй маршрут для жителей юга и юго-востока Москвы.

В Дептрансе подчеркнули, что московские речные электротрамваи – лучшие в мире по качеству и технологиям. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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