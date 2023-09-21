Москвичи воспользовались речными электротрамваями более 200 тыс раз за 3 месяца

Москвичи проехали на речных электротрамваях более 200 тысяч раз за три месяца. Новые суда совершили больше 5,5 тысячи рейсов, а самым популярным причалом остается Киевский, рассказали в столичном Дептрансе.

Востребованность речного электротранспорта только растет, и все больше москвичей выбирают его, чтобы передвигаться по городу. В данный момент к запуску готовят второй маршрут для жителей юга и юго-востока Москвы.

В Дептрансе подчеркнули, что московские речные электротрамваи – лучшие в мире по качеству и технологиям. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.