Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 сентября, 10:45

Город

В Москве дорожные камеры будут фиксировать непристегнутых пассажиров

В Москве дорожные камеры будут фиксировать непристегнутых пассажиров

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 50 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла

"Утро": движение затруднено на Сущевском валу

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 4 балла

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 3 балла

Барельефы станции метро "Новокузнецкая" в Москве отреставрируют до конца года

Норвегия планирует запретить въезд автомобилей с российскими номерами – СМИ

"Утро": ЦОДД оценил движение в Москве в 2 балла

Столичные водители начнут получать штрафы за непристегнутых пассажиров. Нарушение будут фиксировать дорожные камеры.

Как отметили в столичном Дептрансе, в Москве заработают 206 комплексов с нейросетью, настроенных на пассажирские места. Еще 500 камер с искусственным интеллектом выявляют водителей, которые не пользуются ремнем безопасности. А штраф в любом случае получит владелец автомобиля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика