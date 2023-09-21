В Москве дорожные камеры будут фиксировать непристегнутых пассажиров

Столичные водители начнут получать штрафы за непристегнутых пассажиров. Нарушение будут фиксировать дорожные камеры.

Как отметили в столичном Дептрансе, в Москве заработают 206 комплексов с нейросетью, настроенных на пассажирские места. Еще 500 камер с искусственным интеллектом выявляют водителей, которые не пользуются ремнем безопасности. А штраф в любом случае получит владелец автомобиля.

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