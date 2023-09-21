В ГД предложили изменить правила регистрации автомобилей

В Госдуме предложили изменить правила регистрации автомобилей. Например, водитель сможет снимать машину с учета в день ее продажи, если договор купли-продажи оформлен через "Госуслуги" или с помощью нотариуса.

Отчасти именно из-за дополнительных расходов поправки вызвали неоднозначную реакцию у законодателей и страховщиков. На данный момент покупателю отводится 10 дней для постановки машины на учет. В это время все штрафы, которые фиксируют камеры, приходят старому владельцу.

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