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21 сентября, 07:30

Транспорт

В ГД предложили изменить правила регистрации автомобилей

В ГД предложили изменить правила регистрации автомобилей

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В Госдуме предложили изменить правила регистрации автомобилей. Например, водитель сможет снимать машину с учета в день ее продажи, если договор купли-продажи оформлен через "Госуслуги" или с помощью нотариуса.

Отчасти именно из-за дополнительных расходов поправки вызвали неоднозначную реакцию у законодателей и страховщиков. На данный момент покупателю отводится 10 дней для постановки машины на учет. В это время все штрафы, которые фиксируют камеры, приходят старому владельцу.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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