Движение трамваев на Шаболовке приостановят из-за реконструкции депо имени Апакова

Движение трамваев приостановят с 23 сентября до конца ноября на улице Шаболовке из-за работ по реконструкции депо имени Апакова. Вместо трамваев можно будет воспользоваться автобусами.

Отмечается, что в ходе работ специалисты обновят коммуникации под трамвайными путями, заменят рельсы и шпалы, установят новые стрелочные переводы. В депо также продолжается обновление производственного корпуса, готовность которого оценивается в 60%.

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