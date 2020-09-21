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21 сентября, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

"Актуальный репортаж": названы марки машин, которые чаще всего паркуются на велодорожках

"Мой район. Навигатор": длина Люблинско-Дмитровской линии метро достигла 43 км

"Мой район. Навигатор": новый бесплатный маршрут по Москве-реке открылся в столице

Новости часа: пассажиры совершили 2 млн поездок за первые 10 дней работы МЦД-4

Жителям столицы рассказали о реконструкции и расширении станций на МЦД-3

Движение в столице затруднено на 1-й Тверской-Ямской улице

Новости часа: более тысячи судов приняли причалы речных вокзалов Москвы за три месяца

Парад судов прошел на Москве-реке в честь Дня города

В честь Дня города в столице прошел парад трамваев

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Запущен бесплатный живописный маршрут Южный речной вокзал – Печатники – Южный речной вокзал. Теплоходы отходят каждые 15 минут с 10:00 до 22:00 в выходные, и каждые 30 минут с 14:00 до 22:00 – в будни.

"Президент России Владимир Путин и Сергей Собянин недавно запустили новую линию наземного метро МЦД-4. Уже в первые дни работы диаметра пассажиры начали пересаживаться со станций метро, что позволило снизить нагрузку на метрополитен. На станциях "Чкаловская", "Киевская" и "Новокосино" пассажиропоток снизился до 7%. МЦД-4 соединяет станции Апрелевка на западе и Железнодорожная на востоке московского региона и проходит через центр столицы", – рассказал исполняющий обязанности заммэра Москвы Максим Ликсутов.

На девяти парковках у станций МЦД заработал перехватывающий тариф. Это парковки у станций Толстопальцево, Внуково, Мещерская, Аминьевская. Также тариф заработал у станций Чухлинка, Перово, Плющево, Выхино, Ховрино.

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