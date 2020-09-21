Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Запущен бесплатный живописный маршрут Южный речной вокзал – Печатники – Южный речной вокзал. Теплоходы отходят каждые 15 минут с 10:00 до 22:00 в выходные, и каждые 30 минут с 14:00 до 22:00 – в будни.

"Президент России Владимир Путин и Сергей Собянин недавно запустили новую линию наземного метро МЦД-4. Уже в первые дни работы диаметра пассажиры начали пересаживаться со станций метро, что позволило снизить нагрузку на метрополитен. На станциях "Чкаловская", "Киевская" и "Новокосино" пассажиропоток снизился до 7%. МЦД-4 соединяет станции Апрелевка на западе и Железнодорожная на востоке московского региона и проходит через центр столицы", – рассказал исполняющий обязанности заммэра Москвы Максим Ликсутов.

На девяти парковках у станций МЦД заработал перехватывающий тариф. Это парковки у станций Толстопальцево, Внуково, Мещерская, Аминьевская. Также тариф заработал у станций Чухлинка, Перово, Плющево, Выхино, Ховрино.