Тестирование оплаты проезда в метро по СБП начнут в октябре

Систему быстрых платежей начнут тестировать на турникетах метро Москвы. Эксперимент стартует в октябре. Пока проверять, как работает сервис, будут сотрудники Дептранса. Когда систему подключат полностью, оплатить проезд можно приложив смартфон к считывателю QR-кода.

Еще в июне этого года глава Дептранса Максим Ликсутов заявил, что в столичном метро запустят оплату проезда с помощью СБП. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.