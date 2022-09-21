Авиарейсы из Турции прилетели в российские аэропорты без чемоданов

К окну "Розыск багажа" в аэропорту Домодедово выстроились огромные очереди. Во Внуково такая же картина. Виной таких очередей оказалась ситуация, в которую попали пассажиры сразу восьми турецких рейсов – они прилетели в Москву без багажа.

Почему это произошло? Как людям вернуть утерянный багаж? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.