Рейсы из Турции прилетели в Москву без чемоданов

Огромная очередь выстроилась у окна "Розыск багажа" в аэропорту Домодедово. Во Внуково – такая же картина.

Виной очередей оказалась ситуация, в которую попали пассажиры сразу восьми турецких рейсов – они прилетели в Москву без багажа. Почему это произошло и как людям вернуть утерянный багаж? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.