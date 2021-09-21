"Утро": загруженность дорог в Москве оценивается в 3 балла

По данным ЦОДД, загруженность дорог в Москве оценивается в 3 балла. На внутренней стороне МКАД от Бесединского до Каширского шоссе образовался затор, длина которого с каждой минутой увеличивается.

На Липецкой улице при движении в сторону центра водителям придется притормозить от съезда с МКАД до Педагогической улицы.

На внутренней стороне Третьего транспортного кольца придется постоять от Велозаводской улицы до Ленинского проспекта. Около 20 минут можно потерять на этом участке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.