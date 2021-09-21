В районах Сокол и Щукино открыли две новые выделенные полосы для общественного транспорта

В Москве открыли еще две выделенки. Полосы только для общественного транспорта появились в районах Сокол и Щукино.

Первая начинается на эстакаде Ленинградского проспекта и дублера Волоколамского шоссе. Другая полоса находится на улице Маршала Бирюзова, в районе метро "Октябрьское поле".

Ожидается, что новые выделенки улучшат трафик автобусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.