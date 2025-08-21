Москва подписала меморандумы о сотрудничестве в сфере транспорта с Пекином и Бангкоком. Это первые итоги Международного транспортного саммита, который стартовал в российской столице. На нем собрались гости из более чем 40 мегаполисов мира.

Они обсуждают интеграцию передовых технологий в городской транспорт, пассажирские цифровые сервисы и билетные системы, беспилотные технологии, а также развитие рельсового, водного и альтернативных видов транспорта. У Москвы есть большой опыт, которым она может поделиться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.