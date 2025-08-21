В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 21 августа

Наиболее плотное движение наблюдается на Ярославском, Ленинградском, Волоколамском шоссе в сторону центра в Москвы, на внешней стороне МКАД от Дмитровского шоссе до Волоколамского шоссе, а также на внутренней стороне ТТК, от Волгоградского проспекта до Чурской эстакады. Об этом сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Никита Клочков.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла.

Днем локальные затруднения возможны на Ленинградском проспекте в сторону центра, на внешней стороне ТТК в районе Савеловской эстакады, на МКАД от Липецкой улицы до Варшавского шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

В вечерние часы ожидаются затруднения на радиальных трассах по направлению в область. Осложнить движение могут строительные работы в районе 31-го километра МКАД и аварии на магистралях при выезде из города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.