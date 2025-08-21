Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

21 августа, 07:30

"Быстрый проход" для владельцев карты москвича заработает за пределами МЦД с 1 сентября

"Быстрый проход" для владельцев карты москвича заработает за пределами МЦД с 1 сентября

Функция "быстрый проход" для владельцев карты москвича заработает за пределами МЦД с 1 сентября. Она станет доступна на 350 железнодорожных станциях Москвы и области.

Жители смогут экономить до 7 минут пути в день – не придется каждый раз пользоваться кассами или билетными автоматами. Функцию нужно будет активировать раз в год в железнодорожной кассе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

