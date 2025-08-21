Функция "быстрый проход" для владельцев карты москвича заработает за пределами МЦД с 1 сентября. Она станет доступна на 350 железнодорожных станциях Москвы и области.

Жители смогут экономить до 7 минут пути в день – не придется каждый раз пользоваться кассами или билетными автоматами. Функцию нужно будет активировать раз в год в железнодорожной кассе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.