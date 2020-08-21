Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Доля современного подвижного состава в столичном метро за 15 лет выросла с 13% до 77%. Только с начала 2025 года было поставлено 168 новых поездов "Москва-2024".

С 1 сентября для держателей карт москвича заработает функция "Быстрый проход" – ею можно будет воспользоваться в Подмосковье за пределами МЦД, указал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Возле Ленинградского вокзала возведут три больших навеса. Это позволит защитить пассажиров от непогоды.

