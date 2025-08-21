Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Открыто движение на новом участке магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны. Это улучшило транспортную доступность почти для 480 тысяч жителей трех районов столицы.

Город выделил свыше 7 гектаров земли под постройку медицинских учреждений. Это участки на западе, северо-западе и юго-востоке Москвы.

Станция метро "Бульвар Генерала Карбышева" на новой Рублево-Архангельской линии столичного метрополитена готова почти на 50%. Рабочие выполняют черновую отделку.

