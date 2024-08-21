Новости часа: столичные аэропорты работают штатно после ограничений из-за атаки БПЛА

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Аэропорты Московского региона работают в штатном режиме после ночных ограничений, сообщили в Росавиации.

В Москве стартует конкурс грантов для социально ориентированных НКО, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Постановки московских театров представят на Северном речном вокзале, заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

