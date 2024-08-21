Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 августа, 13:45

Транспорт

Новости часа: столичные аэропорты работают штатно после ограничений из-за атаки БПЛА

Новости часа: столичные аэропорты работают штатно после ограничений из-за атаки БПЛА

Станция метро "Саларьево" закрыта для входа и выхода пассажиров

Новости часа: Собянин сообщил об одной из самых массовых попыток атаки БПЛА на Москву

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о десяти БПЛА, сбитых на подлете к Москве

"Мой район. Новости": поезда на МЦД-3 полностью обновят до конца 2024 года

Аэропорты Московского региона работают штатно после ограничений из-за атаки беспилотников

Дептранс напомнил об ограничении движения поездов на участке Сокольнической линии

В РФ с сентября начнут действовать новые требования для таксистов

Подвижной состав на МЦД-3 полностью обновят к концу 2024 года

Отделка пассажирской зоны скоро начнется на станции "Вавиловская" Троицкой линии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Аэропорты Московского региона работают в штатном режиме после ночных ограничений, сообщили в Росавиации.

В Москве стартует конкурс грантов для социально ориентированных НКО, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Постановки московских театров представят на Северном речном вокзале, заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Читайте также
транспортобществокультуратеатрвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика