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Самокатные сервисы запретили кататься и парковаться на Спиридоновке

Самокатные сервисы запретили кататься и парковаться на Спиридоновке

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Самокатные сервисы запретили кататься и парковаться на Спиридоновке. Это произошло после возмущения местных жителей, так как пользователи оставляли самокаты не в положенных местах. Чтобы привлечь внимание к проблеме, жители Спиридоновки решили все самокаты собрать в одну кучу.

С какими еще сложностями столкнулись москвичи? И как бороться с недобросовестными водителями самокатов? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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