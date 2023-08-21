Самокатные сервисы запретили кататься и парковаться на Спиридоновке. Это произошло после возмущения местных жителей, так как пользователи оставляли самокаты не в положенных местах. Чтобы привлечь внимание к проблеме, жители Спиридоновки решили все самокаты собрать в одну кучу.

С какими еще сложностями столкнулись москвичи? И как бороться с недобросовестными водителями самокатов? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.