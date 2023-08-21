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Транспорт

Площадка проекта "Музыка в метро" появилась на станции Лихоборы МЦД-3

Площадка проекта "Музыка в метро" появилась на станции Лихоборы МЦД-3

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Площадка столичного проекта "Музыка в метро" появилась на станции Лихоборы МЦД-3. Теперь там можно не только сделать пересадку с Люблинско-Дмитровской линии на новый диаметр, но и послушать музыкальные композиции.

В церемонии открытия приняли участие лучшие исполнители проекта, который существует с 2016 года. За семь лет артисты выступили более 350 тысячи раз, а количество площадок достигло 34. В конце 2022 года музыканты получили возможность играть на пяти станциях БКЛ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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