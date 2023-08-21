350 млн поездок совершили пассажиры на московских электробусах за 5 лет

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

350 миллионов поездок совершили пассажиры на московских электробусах за пять лет. Транспортная сеть развивается, она включает уже 90 маршрутов. Теперь на экологичном транспорте можно доехать, например, из Митина в центр города.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.