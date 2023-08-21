Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:15

Транспорт

Почти 50 рейсов перенаправили из аэропортов Москвы утром 21 августа

Почти 50 рейсов перенаправили из аэропортов Москвы утром 21 августа

"Утро": общая длина утренних заторов в столице составила 50 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла

Поезда Киевского направления МЖД отстают от графика из-за поджога релейного шкафа

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 3 балла

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 3 балла

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 3 балла

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 3 балла

Грузия полностью прекратила поставки автомобилей в Россию

"Утро": ЦОДД оценил движение в Москве в 2 балла

В понедельник, 21 августа, в московских аэропортах вводили ограничения на отправку и прием рейсов. Всего перенаправили 45 пассажирских и два грузовых самолета, отметили в Росавиации. Такое решение было принято после попытки пролета двух украинских БПЛА в Московской области.

Известно, что "Аэрофлот" предупредил своих клиентов о том, что некоторые рейсы будут выполняться с задержкой, расписание скорректировали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика