Почти 50 рейсов перенаправили из аэропортов Москвы утром 21 августа

В понедельник, 21 августа, в московских аэропортах вводили ограничения на отправку и прием рейсов. Всего перенаправили 45 пассажирских и два грузовых самолета, отметили в Росавиации. Такое решение было принято после попытки пролета двух украинских БПЛА в Московской области.

Известно, что "Аэрофлот" предупредил своих клиентов о том, что некоторые рейсы будут выполняться с задержкой, расписание скорректировали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.