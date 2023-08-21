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Транспорт

BMW и Audi ограничили доступ российских дилеров к своему ПО

BMW и Audi ограничили доступ российских дилеров к своему ПО

Началось благоустройство территорий вокруг станций метро "Пыхтино" и "Яхромская" – Собянин

Новости часа: машина сбила лося на востоке Москвы

Новости часа: движение в районе стадиона "Лужники" временно перекроют 22 августа

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Новости часа: движение по Дмитровскому шоссе в районе улицы Руставели восстановили

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Благоустройство территории началось рядом со станциями "Пыхтино" и "Яхромская"

Гости "Станции Манеж" могут попробовать себя в роли машиниста электропоезда в рамках МУФ

Москвичам рассказали, сколько времени в пути может сэкономить МЦД-3

Немецкие автоконцерны BMW и Audi отключили российских дилеров от своего программного обеспечения. Теперь владельцы этих марок не могут получить доступ к истории техобслуживания, а также закрыты новые версии прошивок. Об этом заявила газета "Известия".

Ранее Mercedes-Benz окончательно отключил свои онлайн-сервисы в РФ. Теперь у россиян не получится, к примеру, сделать официально дубликаты ключей и установить детали, которые требуют программирования. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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