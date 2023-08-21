BMW и Audi ограничили доступ российских дилеров к своему ПО

Немецкие автоконцерны BMW и Audi отключили российских дилеров от своего программного обеспечения. Теперь владельцы этих марок не могут получить доступ к истории техобслуживания, а также закрыты новые версии прошивок. Об этом заявила газета "Известия".

Ранее Mercedes-Benz окончательно отключил свои онлайн-сервисы в РФ. Теперь у россиян не получится, к примеру, сделать официально дубликаты ключей и установить детали, которые требуют программирования. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.



