Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте. Около 3,5 миллиона жителей Московского региона получили наземное метров в шаговой доступности. Владимир Путин и Сергей Собянин дали старт движению по МЦД-3. Теперь можно проехать от Зеленограда до Раменского через всю Москву с 21 вариантом пересадок на метро.

"Произошло важное событие – президент России Владимир Путин запустил третий диаметр "Ленинградско-Казанский". Для запуска была проделана огромная работа по реконструкции станций, подготовке персонала, проработке билетных решений. Мы ожидаем, что благодаря D3 линии метрополитена разгрузятся до 15%, вылетные магистрали – до 6,9 тысячи автомобилей в сутки. Следующий этап – запуск D4 в ближайшие недели, а далее еще более масштабный проект развития Центрального транспортного узла", – рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

В центре Москвы открылась интерактивная транспортная выставка площадью более девяти тысяч квадратных метров. Вход туда бесплатный. На выставке представлены новейшие вагоны "Москва-2020" и "Иволга 3.0". Экспонаты можно трогать и фотографировать.