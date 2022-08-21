Движение ограничат на ряде улиц Москвы из-за автопробега вечером 21 августа.

Уточняется, что на данный момент автомобилисты готовятся к этому мероприятию на проспекте Академика Сахарова. Сотни машин выстроились в цвета российского флага – именно так они проедут по городу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

