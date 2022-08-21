Движение ограничено на Садовом кольце из-за ДТП. Автомобилистов попросили выбирать пути объезда данного участка.

На Смоленской площади в районе дома 1 столкнулись мотоцикл и две легковушки. Байкер на большой скорости вылетел на встречную полосу под колеса машин. От полученных травм он погиб на месте.

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