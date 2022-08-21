Движение на проспекте Мира восстановлено после ДТП. Из-за аварии там были перекрыты две полосы, а на дороге собралось не менее десятка машин.

Из-под капота одной из них вырывался густой дым. Остальные легковушки, по предварительным данным, повреждены не были.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

