Станция метро "Проспект Вернадского" откроется 23 августа

Станция "Проспект Вернадского" Сокольнической линии столичного метро откроется 23 августа. Об этом сообщает Дептранс.

После перерыва, который был необходим для строительства перехода на будущую станцию Большой кольцевой линии (БКЛ), "Проспект Вернадского" вернется к обычному режиму работы.

В настоящее время пересадка почти готова – специалисты занимаются отделкой и прокладывают инженерные коммуникации.

Юго-западный участок Большого кольца планируют открыть до конца года. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

