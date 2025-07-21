Камеры могут начать устанавливать в кабине пилота после авиакатастрофы в Индии

Расследование июньской авиакатастрофы в Индии привело к новой дискуссии среди авиационных экспертов. Они обсуждают, нужно ли устанавливать видеорегистраторы в кабинах пилотов. Мнения сторон разделились. Сторонники данной меры считают, что наличие камер поможет получить больше данных о причинах аварий.

Противники указывают на дополнительную психологическую нагрузку для пилотов и технические сложности. Современные кабины самолетов не всегда позволяют разместить дополнительные камеры и оборудование, а для установки потребуется одобрение производителей.

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