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21 июля, 23:45

Транспорт

Камеры могут начать устанавливать в кабине пилота после авиакатастрофы в Индии

Камеры могут начать устанавливать в кабине пилота после авиакатастрофы в Индии

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Расследование июньской авиакатастрофы в Индии привело к новой дискуссии среди авиационных экспертов. Они обсуждают, нужно ли устанавливать видеорегистраторы в кабинах пилотов. Мнения сторон разделились. Сторонники данной меры считают, что наличие камер поможет получить больше данных о причинах аварий.

Противники указывают на дополнительную психологическую нагрузку для пилотов и технические сложности. Современные кабины самолетов не всегда позволяют разместить дополнительные камеры и оборудование, а для установки потребуется одобрение производителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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