Новости градостроительного комплекса Москвы

Стартовала проходка левого перегонного тоннеля от станции "Рублево-Архангельское" к "Ильинской", сообщил Сергей Собянин. Тоннелепроходческий комплекс "Александра" должен пройти 2,5 километра, часть – под Москвой-рекой. Новая линия метро свяжет "Москва-Сити" и новый смарт-район в Рублево-Архангельском.

"Программа комплексного развития территорий позволяет превращать ранее депрессивные пространства в современные городские кварталы. В первом полугодии столица проработала 68 проектов решений о КРТ. По ним реорганизуют территории бывших промзон и неэффективно используемые участки общей площадью свыше 567 гектаров. В рамках проектов построят в том числе жилье по программе реновации. Проекты КРТ позволят создать 73 тысячи рабочих мест", – рассказал заммэра Москвы Владимир Ефимов.

В Северном административном округе построят торговые, общественно-деловые и многофункциональные комплексы. Новые здания, для которых выделили более 10 гектаров, появятся вблизи городских вокзалов.