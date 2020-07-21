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21 июля, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Аэропорт Геленджика принял первый за 3 года рейс из Москвы

Москвич проехал по городу на разбитом Lexus

Аэропорт Геленджика принял первый рейс после трехлетнего перерыва

Бронирование отелей в Геленджике после объявления об открытии аэропорорта выросло на 30%

В РСТ рассказали, с чем связана популярность рейсов в Геленджик

В Москве установлен новый рекорд по количеству проданных билетов на речные прогулки

Билеты на первый после перерыва рейс из Москвы в Геленджик стоили 30 тыс рублей

Новый инфраструктурный сбор при покупке авиабилетов появится в России

Первый более чем за три года авиарейс вылетел из Москвы в Геленджик

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Первый в России беспилотный трамвай стал лауреатом национальной премии "ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2025" в номинации "Перспектива". Эксперты и профессиональное сообщество высоко оценили инновационный экологичный транспорт.

"Благодаря выгодным тарифам и бесплатной пересадке на метро, МЦК и между диаметрами москвичи экономят на ежедневных поездках до 49%, а жители Московской области – до 72%. С января по июнь 2025 года пассажиры совершили более 70 миллионов бесплатных пересадок между метро и МЦД. Это на 11,9% больше аналогичного периода 2024 года. По поручению Сергея Собянина мы продолжим развивать гибкие тарифные решения, чтобы поездки всегда оставались комфортными и выгодными для пассажиров", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Теперь пассажиры могут строить маршрут на метро, МЦК и МЦД прямо в мессенджере. Пользоваться новым удобным сервисом можно в специальном боте метро Москвы – @mosmetro_app_bot.

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