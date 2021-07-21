Загруженность столичных дорог оценивается в 2 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 2 балла. Трудно въехать в город на Щелковском шоссе. Скорость плотного потока на въезде не превышает 20 километров в час.

На Варшавском шоссе движению в сторону центра мешает столкновение в левом ряду после 1-го Дорожного проезда. Поток уплотнился от Россошанской улицы.

После ДТП в среднем ряду на 47-м километре встала внутренняя сторона МКАД, начиная от Троицкого лесопарка. Протяженность затора, в котором можно потерять 25 минут, составляет около 5 километров. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.