Загруженность столичных дорог оценивается в 1 балл

ЦОДД оценивает столичный трафик в 1 балл. 25 минут можно потерять в заторе на Ярославском шоссе. Он начинается от Федоскинской улицы и тянется до Северянинского путепровода.

Также 20 минут придется простоять на шоссе Энтузиастов. Участок в сторону центра от Электродного проезда до Авиамоторной улицы едет со скоростью менее 10 километров в час.

Затруднено движение на внутренней стороне Садового кольца – на северо-востоке от Ананьевского переулка. Там произошло два ДТП: первое – в среднем ряду на Садовой-Спасской улице, второе – в левом ряду перед перекрестком с проспектом Академика Сахарова. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.