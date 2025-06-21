Электробусы вышли на два новых маршрута от станции метро "Калужская"

Электробусы вышли еще на два маршрута от станции метро "Калужская". Как сообщили в столичном Дептрансе, первый – № 246 – проходит до 23-го квартала Новых Черемушек, а второй – № 816 – до остановки "Кардиоцентр" и работает только по будням. Теперь жителям 11 районов столицы станет удобнее добираться до шести станций метро и социальных объектов.

На ярмарках выходного дня начался сезон первых овощей. Там появились сочная морковь и сладкий болгарский перец. Но популярностью у москвичей пользуются хрустящие огурцы. В этом сезоне они представлены сразу в нескольких сортах. На прилавках можно найти и другие фермерские продукты. Их привозят из более чем 40 регионов страны. С начала года ярмарки выходного дня посетили уже 2 миллиона человек.

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